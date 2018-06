Comment garder ma mère hors de ma vie sentimentale?

J’ai une mère envahissante depuis toujours. Mais comme elle a pris soin de moi comme de la prunelle de ses yeux, je l’ai toujours laissée se mêler de tout ce qui me concernait. Ça m’arrangeait qu’elle gère tout ça puisque j’ai toujours paniqué face aux décisions à prendre.

Cette situation a fait en sorte que chaque fois que je tombais en amour, c’était elle qui décidait du moment de la rupture. Mais cette fois-ci, je suis dans une impasse. J’aime vraiment l’homme avec qui je sors depuis huit mois. Même s’il a 15 ans de plus que moi, pour la première fois de ma vie, je sens que c’est le bon. Il me donne même envie d’avoir des enfants, moi qui n’en ai jamais voulu.

Mais ma mère ne l’aime pas. Elle le trouve trop vieux pour moi. Elle prétend que depuis qu’il est dans ma vie, je tiens de moins en moins compte de son opinion à elle. Comme nous envisageons d’emménager ensemble cet été, pas besoin de vous dire qu’elle panique. Heureusement que mon père m’encourage dans cette démarche, car s’il n’en tenait qu’à ma mère, j’aurais déjà montré la porte à mon copain.

La situation est devenue si invivable que j’évite de l’appeler une fois par jour comme avant. Ce qui ne l’empêche pas de me texter plusieurs fois par jour pour me donner des conseils, ou de débarquer chez moi à l’improviste pour vérifier s’il y est. Quand il y est, je vous dis pas la tête que fait ma mère. J’ai 32 ans, je gagne bien ma vie et je pensais avoir une tête sur les épaules jusqu’à maintenant. Mais à voir avec quel acharnement ma mère me talonne pour que je retrouve ma liberté, je commence à douter, même si mon père me presse de couper le cordon.

Une fille ambivalente

Vous dites être ambivalente, mais ne serait-ce pas plutôt que vous avez peur de votre mère? Il est grandement temps que vous coupiez le cordon comme le dit votre père, et le plus tôt sera le mieux. Votre mère a reporté sur vous le lien affectif qu’elle devrait avoir avec un homme et ça ne dit rien de bon pour vous. La relation de subordonnée que vous avez avec elle m’indique que vous avez du mal à déployer vos ailes, et plus le temps va passer, plus ça va être difficile. Il faut lui dire clairement que votre vie amoureuse vous appartient et que vous avez le droit d’en faire ce que vous voulez. Elle a peut-être raté son couple avec votre père, mais ce serait le comble qu’avec votre accord, elle vous fasse rater le vôtre avec cet homme. Il est plus que temps de devenir une femme!