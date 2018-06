Coupe Mercedes: Milos Raonic passe en demi-finale à Stuttgart

Le Canadien Milos Raonic a accédé au carré d'as de la Coupe Mercedes, vendredi à Stuttgart, en Allemagne.

Raonic, septième favori et 35e joueur mondial, a vaincu le Tchèque Tomas Berdych, troisième tête de série et 19e au classement de l'ATP, en deux manches de 7-6 (2) et 7-6 (1) lors des quarts de finale Toujours aussi imposant au service, Raonic a claqué un impressionnant total de 24 as contre trois doubles fautes. Berdyck a également réussi neuf as dans un duel où il n’y a eu aucun bris. À ce niveau, le Canadien s’est signalé en sauvant deux balles de bris en autant d’occasions.

En demi-finale de ce tournoi sur gazon, Raonic croisera le fer avec le Français Lucas Pouille, deuxième favori. Pouille a vaincu Denis Istomin, de l’Ouzbékistan, en trois manches de 6-4, 6-7 (5) et 6-3 au tour précédent.