De beaux adieux beaucerons

SAINT-PROSPER | Pendant un instant, le vénérable Svein Tuft savourait sa victoire au terme de sa spécialité, l’épreuve du contre-la-montre, au Tour de Beauce. Quelques minutes plus tard, le décoré cycliste canadien glissait plutôt au deuxième rang derrière Serghei Tvetcov après confusion et conciliabule chez les chronométreurs.

« Wow, voilà qui est intéressant... », a soupiré Tuft lorsqu’il a été informé que son explosif chrono de 23 min 53 s serait revu au même titre que celui des autres compétiteurs, au beau milieu de son entrevue de la « victoire » avec les médias à Saint-Prosper.

Plus tard, 12 énormes secondes étaient ajoutées à son temps officiel (24 min 5 s) et le faisaient chuter derrière Serghei Tvetkov (United Healthcare), qui faisait ainsi coup double en s’appropriant la victoire d’étape (23 min 50 s) et le maillot jaune du meneur au classement général.

Beau retour en Beauce

La scène s’avérait plutôt étrange, mais le dernier contre-la-montre au Tour de Beauce du vétéran de 41 ans n’est pas moins couronné de succès. Dommage que le contretemps provenant d’un débalancement entre le chronomètre électrique et les chronométreurs manuels ait jeté un certain froid, mais Tuft n’allait pas gâcher le moment pour autant.

Le Britanno-Colombien a pris part au Tour d’Italie ce printemps et a connu des ennuis de santé depuis, mais il a visiblement gardé la forme.

« Pour être honnête, je n’avais aucune idée d’où je me situais depuis que j’ai participé au Giro. C’est bon de voir que je suis encore au niveau. J’ai toujours connu de bons résultats en Beauce au contre-la-montre, donc mentalement, tu ouvres la machine et tu fais de ton mieux », a-t-il souri.

De son côté, Tvetkov a vu trois secondes retranchées à son chrono annoncé officieusement pour casser le party.

« C’est génial, j’ai gagné l’étape. Il y a eu une certaine confusion, mais peu importe, ils ont démêlé tout ça. Je suis en jaune, donc pourquoi pas le garder ? Nous avons l’équipe la plus forte ici pour ça », a-t-il débité.

La fin d’une épopée

De son côté, Tuft, qui a commencé le cyclisme en 1999, profite pleinement de son ultime tour de piste beauceron.

« C’est ma dernière année. Les choses peuvent toujours changer, mais c’est mon état d’esprit. Je me suis dit que ce serait cool de refaire la Beauce une dernière fois avec l’équipe canadienne », a-t-il dit à son premier passage depuis 2012.

Reste à voir s’il pourra décrocher un 11e titre canadien au contre-la-montre lors du championnat national de Saguenay, la semaine prochaine. Par la suite, il aimerait rester impliqué dans l’univers sportif.

« J’aimerais travailler avec les athlètes, mais peut-être pas à un si haut niveau. Peut-être pas comme directeur, mais pour gérer d’autres détails. Il y a beaucoup plus dans la vie d’un athlète que la performance. Plusieurs jeunes ont besoin de plus que de s’entraîner et performer. J’aime la psychologie et les autres aspects de ce style de vie. »

Le Québécois Adam Roberge a poursuivi sur sa lancée en complétant le podium de l’étape, ce qui le positionne au deuxième rang du classement général.

Course en soirée

En soirée, la deuxième tranche de la troisième étape a vu Griffin Easter (303 Project) l’emporter lors d’une course sur route de 77 km entre Saint-Georges et Notre-Dame-des-Pins, en 1 h 33 min 15 s Les coéquipiers Jonathan Brown et Rui Oliveira, de Hagens Berman Axeon l’ont suivi sur le podium.

Samedi (13 h 30), le Tour de Beauce se déplace à Québec, avec départ et arrivée dans le secteur du parc de la Francophonie, pour un critérium de 70 km.

TROISIÈME ÉTAPE (CONTRE-LA-MONTRE)

Serghei Tvetcov (United Healthcare) 23 min 50 s Svein Tuft (Canada) 24 min 5 s Adam Roberge (Silber Pro Cycling) 24 min 6 s Robert Britton (Rally Cycling) 24 min 17 s Gavin Mannion (United Healthcare) 24 min 21 s

TROISIÈME ÉTAPE (ROUTE)

Griffin Easter (303 Project) 1 h 33 min 15 s Jonathan Brown (Hagens Berman Axeon) 1 h 33 min 15 s Rui Oliveira (Hagens Berman Axeon) 1 h 33 min 21 s Gavin Mannion (United Healthcare) 1 h 33 min 21 s Serghei Tvetkov (United Healthcare) 1 h 33 min 21 s

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Serghei Tvetcov (United Healthcare) 10 h 31 min 38 s Adam Roberge (Silber Pro Cycling) + 27 s Robert Britton (Rally Cycling) +1 min 06 s Thomas Revard (Hagens Berman Axeon) + 1 min 18 s Alexey Vermeulen (Interpro Stradalli) + 1 min 20 s

Maillot rouge (U23)

Adam Roberge (Silber Pro Cycling)

Maillot à pois (grimpeur)

Benjamin Perry (Canada)

Maillot blanc (points)