Denys Arcand revient à ses premiers amours

« Pendant longtemps, j’ai vécu avec ce genre de poids sur le dos : il faut aller à Cannes, il faut gagner à Cannes, il faut faire ci ou ça. Là, j’ai dit : on peut-tu juste faire un film entre nous pour le fun. On va le faire le mieux possible et le plus intelligemment possible, mais sans être obligé d’aller dans des festivals ou de gagner des prix », a déclaré le réalisateur des Invasions Barbares et du Déclin de l’empire américain au cours d’un long entretien accordé au Journal.

« Il n’y a jamais eu de stratégie derrière mes films. Un matin, je me suis levé et je me suis dit que j’aimerais ça tourner dans Charlevoix sur le bord du fleuve, parce que j’ai été élevé là et que j’y ai vécu. Je voulais faire un film sur les saisons et sur des gens qui vivaient là et qui travaillaient dans le domaine de l’architecture. Ça m’a amené à faire Le règne de la beauté. Le ton plus contemplatif du film est venu du fait qu’il met en scène des personnages qui vivent à la campagne et qui sont plus silencieux. Il y a des gens qui ont été désarçonnés par cette proposition, mais ça arrive. »