Il ne recule devant rien malgré la SLA

Défiant les sombres pronostics de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), le Dr Jean-Pierre Canuel, qui s’est autodiagnostiqué en 2014, s’étonne de pouvoir encore parler et écrire. Malgré tout, il continue de multiplier les actions pour faire avancer la recherche, dans le but de trouver un traitement à cette maladie dégénérative et incurable.

La progression de la maladie est lente dans son cas, affirme-t-il, mais pourrait basculer à tout moment. « Il ne faut pas chanter trop vite. C’est connu que dans les premières quatre années de la maladie en phase lente, il y a 80 % de chances de tomber en phase rapide », explique le Dr Canuel, qui a d’énormes problèmes d’équilibre, en plus d’avoir perdu l’usage de ses jambes, de ses bras et de ses capacités verbomotrices.

Selon les chercheurs, l’espérance de vie des personnes atteintes de la SLA varie entre six mois et 10 ans, mais excède rarement cinq ans.

« J’ai toujours été en retard [en tant que médecin], je le serai donc à ma mort ! » lance l’homme âgé de 58 ans avec résilience et humour, malgré ce chemin irrévocable qui le mène vers la mort.

Corps et âme pour la recherche

Quoi qu’il en soit, il continue de se donner corps et âme pour la recherche, un combat qu’il mène depuis près de deux ans. Il prête d’ailleurs son corps à la science, alors qu’il teste depuis six mois un traitement expérimental à base de racines de plantes indiennes.

« La médication permet de ralentir la maladie. Tu ne regagnes rien, mais tu perds moins vite », illustre-t-il.

L’homme de 58 ans s’est aussi rendu à l’Assemblée nationale la semaine dernière, pour rencontrer le président du Conseil du trésor Pierre Arcand, afin de l’inciter à « débloquer des fonds. J’ai reçu une très bonne écoute, mais on ne m’a rien promis. Mon leitmotiv, c’est pas d’argent, pas de recherche, pas de recherche, pas de traitement, pas de traitement, la mort », indique-t-il, précisant que dans les années futures, une femme sur 400 et un homme sur 350 mourront de la SLA.

Marche pour la SLA

Il participera également à sa deuxième marche pour la SLA samedi après-midi à 14h, au parc Victoria, espérant battre son montant record de l’an dernier de 26 000$. Cette année, Dr Canuel a amassé à ce jour plus de 20 000$.

Devant sa grande détermination, la Fondation est même sur le point de lancer un fonds à son nom, dédié uniquement à la recherche.

Celui-ci devrait être lancé au cours des prochains mois. « Quand je vais mourir, je veux laisser un gros don et je veux qu’il fructifie », affirme-t-il avec détermination.