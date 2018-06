La province de Québec

Car le premier ministre ne s’embarrasse guère des demandes des provinces, y imposant sa vision centralisatrice sans avoir à affronter d’adversaires. Au Québec, son allié le plus inconditionnel, Philippe Couillard, non seulement ne lui met pas les bâtons dans les roues, mais il partage sa vision. C’est un fédéraliste viril, dirions-nous.

Le premier ministre du Québec durant tout son mandat et en particulier depuis l’élection de Trudeau n’a exprimé aucune demande particulière. Quand on s’occupe des « vraies affaires », on ne s’intéresse pas à des niaiseries que sont la constitution, la société distincte et les empiétements d’Ottawa dans les juridictions des provinces.