Le Canada «fait baisser» le prix du lait aux États-Unis, selon le secrétaire américain à l’Agriculture

Montréal | Le secrétaire américain à l’Agriculture Sonny Perdue a accusé vendredi le Canada de «faire baisser» le prix du lait aux États-Unis avec sa politique nationale de quotas qui assure aux agriculteurs canadiens des revenus stables et prévisibles.

Le secteur laitier canadien est protégé par un régime douanier protectionniste dit de «gestion de l’offre» que le président américain Donald Trump a dénoncé à de multiples reprises. Ce système n’a cependant jamais été remis en cause par l’Organisation mondiale du Commerce.

Le milliardaire américain a imposé depuis son élection une renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) liant le Canada, les États-Unis et le Mexique depuis 1994 et fait planer le risque d’ajouter le secteur laitier canadien à la liste de ses griefs contre Ottawa.

«Le Canada impose des tarifs douaniers de 270% aux produits laitiers américains ! Ils ne vous l’ont pas dit, n’est-ce pas ? Pas juste pour nos agriculteurs!», avait encore twitté M. Trump vendredi dernier avant de se rendre au Québec au sommet du G7.

«Les États-Unis ne cherchent pas à forcer le Canada à enterrer son système de gestion de l’offre», a assuré le secrétaire américain à l’Agriculture, en visite sur l’île canadienne du Prince-Edouard (côte atlantique) en compagnie de son homologue canadien Lawrence MacAulay.

«Ce que l’on dit, c’est que si vous devez avoir un système de gestion de l’offre, vous devez gérer l’approvisionnement, et ne pas surproduire et ne pas être en dépassement de quotas pour jeter votre poudre de lait sur les marchés mondiaux et faire baisser les prix de nos producteurs au sud de la frontière», a dit Sonny Perdue en interview avec la télévision publique CBC.

Le parti libéral au pouvoir au Canada «est le parti qui a créé» le système de gestion de l’offre dans les années 1970 et « le défend dans les accords commerciaux», a déclaré mercredi à l’AFP le ministre canadien du Commerce international, François-Philippe Champagne.

«On sera toujours là pour défendre le système de gestion de l’offre», a affirmé cette figure montante du gouvernement de Justin Trudeau.

À propos des tensions commerciales entre Washington et Ottawa, nées du repli protectionniste de M. Trump, le secrétaire Perdue a noté que « même dans une famille, parfois, il y a des crises dont on n’est pas très fier».

«Je ne pense pas que des guerres commerciales aident quoi que ce soit, a-t-il poursuivi. Elles créent des perturbations, alors que depuis des années nous avons profité d’une grande relation (avec le Canada) avec une frontière ouverte, et nous espérons continuer.»