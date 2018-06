Le coup de foudre de Charles Lafortune est porté à l’écran

En collaboration avec

Lorsqu’on lui parle de la série Victor Lessard, une étincelle brille dans le regard de Charles Lafortune. Il s’agit sans doute de la même étincelle qui est à l’origine de l’adaptation de ce roman au petit écran.

On l’apprend dans le documentaire sur Martin Michaud présenté sur le Collectif Vidéotron, en plus d’une foule d’autres anecdotes. Ça nous donne envie de plonger dans la 2e saison et d’en apprendre plus sur l’envers de cette série.

Photo courtoisie

(Aucune Violence à) l’origine

Martin Michaud, auteur des romans et de la série Victor Lessard, s’est complètement consacré à l’écriture après avoir mis de côté sa carrière d’avocat.

Ayant déjà quelques romans sous sa plume, il ne se doute de rien lorsqu’il a reçoit l’appel de Charles Lafortune...

«Tout a commencé là : ma blonde avait acheté Je me souviens.»

«J’ai eu le coup de foudre pour Victor Lessard sur une plage», confie Charles Lafortune dans le documentaire présenté sur le Collectif Vidéotron . «Tout a commencé là : ma blonde avait acheté Je me souviens [...] J’ai trouvé le numéro de Martin et je l’ai appelé. Je lui ai dit que j’adorais ça et qu’il fallait qu’on se rencontre.» Je me souviens

Photo Courtoisie Incrédule, Martin Michaud se concentre sur l’appel où l’enthousiasme de Charles est parfois enterré par le vent du large. Celui qui lui téléphone depuis la plage lance : «Écoute, ma blonde t’haït !».

Charles raconte alors qu’il a dévoré le roman page après page. «À la fin de chaque chapitre, je me tournais vers ma blonde – qui était en train de lire un autre livre ! – et je la dérangeais en lui disant que ça ferait tellement une bonne série».

Puis, la bonne idée est passée à l’étape de projet. De fil en aiguille, Charles Lafortune s’est retrouvé producteur exécutif de la série Victor Lessard.

Photo Courtoisie

Après une première saison ayant attiré plus de 4 millions de visionnements, les téléspectateurs peuvent, depuis le 15 mai dernier, visionner le 2e volet de la série. En moins de trois semaines, cette dernière a déjà franchi le cap du million de visionnements sur Club illico.

Heureux de partager les incroyables intrigues de Martin Michaud, Charles Lafortune conclut ses confidences dans le documentaire avec confiance et candeur : « On pense qu’on peut aller à la conquête du monde avec Victor Lessard».

Un coup de foudre vous dites ?

