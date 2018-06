Les coups de cœur de Priscilla Ventura

Avec plus de 113 000 abonnés sur Instagram, la blogueuse et vlogueuse Priscilla Ventura est une célébrité du web au Québec. Ce printemps, on la dévoile comme muse du magazine Édition Papier, qui met de l’avant du contenu entièrement créé par des influenceurs. Habitant à Trois-Rivières, la maman de 23 ans visite souvent la métropole pour le boulot et adore s’y aventurer. Voici donc les endroits coups de cœur en ville de la jeune youtubeuse.

Restaurant préféré ?

Je commencerai par le Romados, dans le quartier portugais, car le poulet est incroyable. Mon mari est à moitié portugais et c’est aussi son restaurant favori. J’aime aussi Le Mandy’s pour leurs incroyables salades gourmandes. Je commande toujours la salade asiatique. Finalement, j’ai un faible pour le restaurant Mélisse et c’est là qu’on a fait le lancement du magazine Édition Papier. Je trouve que l’endroit est si beau et que la bouffe est si bonne ! La déco ressemble à un tableau Pinterest. On est tellement choyé d’avoir de si beaux restaurants comme ça à Montréal.

L’endroit où prendre un verre ?

Au Fairmont Reine Elizabeth. Dans l’hôtel, il y a le magnifique bar Nacarat. La mixologie est un art et les mixologues nous impressionnent par leurs créations. Ce sont de vrais professionnels du cocktail. C’est tellement joli comme endroit et l’expérience est chouette. Également, le midi, le toit-terrasse de l’Hôtel Place d’Armes est un lieu magnifique où prendre un verre avec vue sur Montréal. C’est super tranquille et j’adore l’ambiance.

L’activité préférée ?

Magasiner ! Faire du shopping sur les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke est quelque chose que j’adore faire puisque la mode fait partie de ma vie. J’aime beaucoup me rendre chez Holt pour le haut de gamme et j’aime les boutiques Forever 21, H&M ou encore Zara pour les vêtements plus abordables. Contrairement à d’autres blogueurs, j’achète mes vêtements et je les garde. Tous mes looks sur ma page Instagram sont tirés de ce qui se trouve réellement dans ma garde-robe.

L’événement culturel le plus couru ?

Le Festival de Jazz. J’adore le jazz. Ça me détend tellement comme musique. Alors, pour moi, un festival de musique jazz, c’est le summum. Ça fait deux ans que j’y participe et je trouve, encore une fois, qu’on est si chanceux d’avoir cet événement dans notre ville.

L’endroit le plus Instagram à Montréal ?

Dans le Vieux-Montréal, je te dirais que toutes les ruelles sont hyper Instagram ! J’ai dernièrement fait une séance de photos devant une bâtisse avec de grosses fenêtres rondes bleues, décorées de bacs à fleurs jaunes. Ça donnait un look vraiment pétillant. C’est vraiment mon genre. Tout est une question de détails.

Si j’étais maire de Montréal, je...

Je trouve que Montréal s’améliore, malgré tous les travaux. Toutefois, j’avoue que je réviserais les horaires de construction et j’essaierais de ne pas effectuer tous les travaux en même temps. Il faudrait gérer un projet à la fois.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Le lancement du magazine et tous les mois intenses de travail derrière ça. On a eu deux mois pour travailler intensément sur le contenu. De voir tant de gens qui se sont réunis au lancement et de voir le fruit de notre travail se réaliser, c’était mémorable.