Les saines habitudes de vie au cœur du Grand défi Pierre Lavoie

ALMA - Le Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) sera à Lévis samedi matin dans le cadre de La Boucle Vidéotron, et l’occasion sera belle pour les quelque 7000 coureurs attendus de faire rayonner les saines habitudes de vie.

Dès 9 h, 7075 cyclistes entameront un parcours de 135 km sur la Rive-Sud de Québec pour répéter aux Québécois l’importance de l’activité physique et de la saine alimentation, des valeurs défendues depuis les débuts du GDPL il y a 10 ans.

«Les gens nous écrivent depuis des semaines pour nous dire qu’ils ont commencé à bouger, à faire du vélo. Il y a un impact direct qu’on peut mesurer par ces messages qu’on reçoit», a indiqué vendredi soir l’animateur de Salut Bonjour, Gino Chouinard.

Sur la ligne de départ de l’étape entre Alma et Lévis vendredi soir, les coureurs qui s’apprêtaient à affronter le parc des Laurentides étaient aussi d’avis que les valeurs véhiculées par le Grand défi pouvaient changer des vies.

«De plus en plus, la société est sédentaire. On l’a remarqué un peu en allant voir l’école qu’on parraine à Ville-Lasalle. On est un peu plus sédentaires qu’avant. C’est d’important de montrer l’exemple, de montrer que malgré nos vies professionnelles occupées, on peut bouger», a expliqué Jean-Philippe Tremblay de l’équipe Rio Tinto.

Pour le président de la direction de Québecor Pierre Karl Péladeau, la mission du GDPL est indispensable.

«J’aurais souhaité que Pierre vienne me voir avant la première édition, parce qu’on l’aurait soutenu bien avant. En amont de la maladie, il y a la saine alimentation, il y a l’exercice. Si les citoyens comprennent bien ce message, je pense qu’on va enrichir davantage la collectivité», a-t-il dit.

Après la Boucle de 135 km, les participants au 1000 km se mettront en route vers Montréal, où ils sont attendus dimanche pour la traditionnelle arrivée au Stade olympique.