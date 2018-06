Les vannes sont ouvertes à l’approche des élections

En pleine année préélectorale, le gouvernement Couillard a ouvert ses goussets et a inondé les entreprises d’aide financière, souvent pour des projets risqués, comme le Club Med au Massif de Charlevoix ou les investissements industriels de la papetière Kruger.

Au cours de l’exercice qui a pris fin le 31 mars, Québec a accordé pas moins de 891 millions $ sous forme de prêts (avec et sans intérêt), de garanties de prêt et de subventions à des centaines d’entreprises. C’est 47 % de plus que les 607 millions $ de 2016-2017.

Le chantier naval Davie de Lévis a remporté la palme du soutien le plus important l’an dernier avec un prêt sans intérêt de 93,3 M$ en lien avec la construction de deux navires pour la Société des traversiers du Québec. Les dépassements de coûts ont fait passer la facture de 125 à 324 M$ pour les contribuables.

En 2015-2016, l’aide gouvernementale aux entreprises avait atteint un record de 1,9 milliard $, un chiffre toutefois gonflé par l’investissement gigantesque de 1,3 G$ consenti dans la gamme d’avions C Series de Bombardier.

Ces sommes proviennent du Fonds du développement économique (FDE), ce qui signifie que leur octroi est décidé directement par le gouvernement, et non par la société d’État Investissement Québec.

Subventions en hausse

Les subventions et autres contributions non remboursables provenant du FDE ont totalisé 108,1 millions $ en 2017-2018, soit 20 % de plus que les 90,2 millions $ de l’année précédente. En 2014-2015, première année du gouvernement Couillard, c’était moins de 50 M$.

Les contributions provenant du FDE ne représentent qu’une partie de l’aide financière que Québec octroie chaque année aux entreprises. Il faut ajouter à cela les subventions versées par d’autres ministères que celui de l’Économie, responsable du FDE, et les crédits d’impôt de toutes sortes.

Champion au pays

Selon l’Institut économique de Montréal, le Québec a versé au moins 3,1 G$ en subventions aux entreprises en 2016-2017. Cela constitue 29 % du total canadien, alors que le PIB du Québec ne représente que 19 % de l’ensemble du pays.

« Pour chaque dollar que Québec perçoit des entreprises, au moins 41 cents sont dépensés sous différentes formes de subventions aux entreprises », déclarait en janvier Alexandre Moreau, un analyste en politiques publiques de l’IEDM qui a réalisé une étude sur la question.

Huit entreprises soutenues

Chantier Davie (Lévis) : 93,3 M$

Photo d'archives, Simon Clark

Kruger (Trois-Rivières et Sherbrooke) : 2 investissements totalisant 92,1 M$

Capture d'écran, TVA Nouvelles

MDA (Ste-Anne-de-Bellevue) : 45 M$

Photo courtoisie, MDA

Le Massif (Charlevoix) : 21,3 M$

Photo courtoisie, le Massif de Charlevoix

Bridor (Boucherville) : 34 M$

Volvo Nova Bus (St-Eustache) : 2 investissements totalisant 30 M$

Enerkem (Sherbrooke) : 20 M$

Premier Tech (Rivière-du-Loup) : 18 M$