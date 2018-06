Longueuil: Une pétition pour le prolongement de la ligne jaune

Le parti d’opposition à Longueuil lance une pétition réclamant le prolongement de la ligne jaune du métro, en vue des élections provinciales.

«Laval a eu sa ligne de métro. C’est notre tour!» clame le parti Longueuil Citoyen, majoritaire au conseil municipal, qui souhaite faire pression sur les partis provinciaux.

«Notre objectif est d’atteindre les 10000 signatures d’ici la fin de l’été pour ensuite obtenir des engagements avant les élections», précise la chef du parti, Josée Latendresse.

La campagne «Je veux mon métro» vise notamment la mise sur pied d’un bureau de projet, comme cela a été promis récemment par Québec pour trouver des solutions à la congestion sur la Rive-Nord.

Moins de 3 milliards $

Le projet avancé par Longueuil Citoyen compte 7 km de voies, avec une partie souterraine et une partie hors-terre, et huit stations le long des boulevards Saint-Charles et Roland-Therrien.

«C’est très préliminaire, mais on parle d’un projet qui coûterait assurément moins de 3 milliards $», ajoute Mme Latendresse.

Elle fait remarquer que Longueuil a une station de métro depuis 1967 mais que depuis, de nombreux projets de prolongement ont été enterrés.

«Je crois que nous n’avons pas été assez actifs dernièrement pour faire valoir notre besoin urgent de transport dans ce secteur qui en manque cruellement», dit Mme Latendresse.

Celle-ci espère qu’en plus de la mobilisation citoyenne, une coalition d’élus se mettra en place cet été pour appuyer le projet.