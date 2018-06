L’Ontario va se retirer du marché du carbone, confirme Doug Ford

TORONTO – Le premier ministre élu de l’Ontario, Doug Ford, déposera une loi pour que sa province se retire de la bourse du carbone, dès qu’il sera assermenté, a-t-il fait savoir vendredi.

Lors d’un point de presse, M. Ford a indiqué que la première mesure de son gouvernement sera de mettre fin au système de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre (GES).

Il a assuré qu’il allait tenir sa promesse de «remettre de l’argent dans les poches des entreprises et dans les poches des familles».

«Une fois que nous serons à la législature, nous déposerons une loi pour nous débarrasser de la bourse», a-t-il affirmé.

«Les entreprises seront contentes de ne plus avoir à payer ces crédits de carbone à l’avenir», a-t-il poursuivi.

Le premier ministre progressiste-conservateur a aussi laissé entendre qu’il n’était pas question de donner un préavis d’un an avant de sortir de ce marché.

Rappelons que les libéraux de Kathleen Wynne ont rejoint l’an dernier le marché du carbone du Québec et de la Californie. Tout au long de la campagne électorale, Doug Ford a promis que son gouvernement se retirerait de l’entente et contesterait la taxe carbone imposée par Justin Trudeau.

Plus tard, vendredi, le gouvernement fédéral a réagi à l’intention de M. Ford par la voix de la ministre de l’Environnement, Catherine McKenna.

«Le changement climatique est réel et ses impacts ne s'arrêtent pas avec un changement de gouvernement. [...] Le premier ministre élu de l'Ontario a avisé aujourd'hui (vendredi) qu'il n'est pas intéressé à s'attaquer aux changements climatiques et se retire ainsi du plan national du Canada sur le changement climatique. Compte tenu de cette décision, nous considérons toutes les options présentées dans la législation adoptée hier (jeudi). Parmi ces options est un prix sur la pollution qui est retourné aux citoyens de la province d'où proviennent les revenus.»

Vendredi, dans ses priorités, Doug Ford a aussi déploré la hausse des prix de l’essence, qui affecte tous les biens et services» et a promis de s’y attaquer tout comme sur le dossier Hydro One.

«Ça va faire une différence importante pour les gens», a-t-il dit en parlant de son intention de baisser de dix cents le prix de l’essence.