Mario Lirette accusé de fraude

L’animateur de radio Mario Lirette est accusé d’avoir fraudé quatre banques et un citoyen pour des dizaines de milliers de dollars.

«Je veux qu’il réalise ce qu’il a fait. Il doit aller derrière les barreaux», dit Mikael Ferudun Satilmis sans cacher sa colère.

Cet entrepreneur de la Rive-Sud fait partie des nombreuses victimes alléguées de l’animateur de Rythme FM, avec les banques CIBC, Scotia, Laurentienne et Insta-Chèque.

Les accusations de fraude et d’escroquerie déposées récemment indiquent que Lirette aurait obtenu de l’argent «par faux-semblant», «supercherie» et «mensonge», selon l’acte de dénonciation signé le 4 juin dernier au Palais de justice de Longueuil.

Notoriété

M. Satilmis ne connaissait pas Mario Lirette avant qu’un ami vendeur de voiture les mette en contact en avril 2016. Lirette disait avoir besoin de prêts en raison d’un gel de son compte en banque, raconte l’homme d’affaires.

Il lui aurait présenté des traites bancaires, un outil servant à transférer des sommes importantes d’argent. Mais ces documents auraient été faits à partir de comptes déjà fermés depuis longtemps, explique-t-il.

L’animateur se serait aussi servi de son statut de personnalité publique pour gagner sa confiance, usant cela comme une forme de garantie, explique M. Satilmis.

En plus d’avoir perdu plus de 74 000$ et d’avoir dû emprunter à son tour, il estime avoir été grandement affecté mentalement.

«Je n’étais plus capable de travailler, je ne pouvais plus me concentrer. Je me suis presque séparé [...] Je n’ai plus confiance en personne. On m’a manipulé», témoigne-t-il. En deux ans, il a aussi eu le temps de perdre la foi qu’il accordait au système de justice.

«J’ai été en colère contre moi-même, mais je me suis pardonné. Lui, je ne lui pardonnerai pas tant que justice n’aura pas été rendue».

«Vieille histoire»

De son côté, Mario Lirette n’a pas souhaité commenter. Il a toutefois mentionné qu’il s’agissait de «la même vieille histoire» qu’il avait expliquée au Journal en 2017.

Il disait alors s’être mis dans le trouble financièrement après avoir endossé Joël Verreault, un homme qui a traîne une longue liste de démêlés avec la justice. Verreault est d’ailleurs accusé des mêmes chefs que Lirette dans cette histoire.

Il n’a toutefois pas été possible de le joindre et aucun avocat n’est mentionné dans son dossier.

Les banques CIBC, Scotia et Laurentienne n’ont pas souhaité commenter. Insta-Chèque n’a pas rendu les appels du Journal.