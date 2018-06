Message d’un citoyen à son maire

Je m’adresse à mon maire ainsi qu’à tous ceux à qui le chapeau fera. Je ne comprends pas pourquoi un maire se permet de dire qu’il faut aller de l’avant avec un projet, juste parce que l’argent est sur la table. On semble oublier que cet argent est emprunté au citoyen qui a payé ses taxes. Je suis d’accord pour le dépenser, mais serait-il possible de ne pas le gaspiller? Nos politiciens oublient vite que l’argent dont ils disposent pour administrer, à quelque niveau que ce soit, vient des poches des contribuables. Oui, il faut un troisième lien pour relier ma ville à la Rive Sud du fleuve. Mais il importe que la décision qui sera prise soit réfléchie, qu’elle aide vraiment les automobilistes qui perdent un temps fou dans le traffic, et qu’elle serve à protéger la planète en diminuant l’effet de serre.

Anonyme

Ce rappel à l’ordre est pertinent, même si je pense que rendu à un certain point de la discussion, une décision doit être prise.