5 tendances rasage à adopter cet été

On peut dire que la barbe est définitivement là pour rester. De Hollywood au bureau, les hommes l’arborent avec fierté. Adieu au look en bataille : aujourd’hui, la barbe est le symbole de la masculinité par excellence.

Si vous souhaitez adopter la tendance pilosité pour l’été, suivez ces quelques conseils de pro pour y arriver sans effort!

Unsplash

Le rasage à la peau

C’est pour qui

Ceux qui ne veulent pas de poils dans leurs lunchs.

Comment l’obtenir

Pour un rasage de près, plusieurs options s'offrent à vous. Les plus traditionnels choisiront le rasoir à lame style "coupe-chou" (on salue Sweeney Todd) ou encore le compact rasoir de sécurité. Avec une bonne crème, on rase à la peau en faisant bien sûr attention de ne pas se couper.

Si vous souhaitez gagner du temps, optez pour le rasoir électrique. Avec la panoplie de types de têtes, de lames et de rotations disponibles sur le marché, c'est impossible que vous n'y trouviez pas votre compte!

Le conseil des pros

Apposez une serviette imbibée d’eau chaude sur votre visage avant le rasage, puis rincez à l’eau froide tout de suite après. Cette mesure permet de prévenir les rougeurs et les poils incarnés.

Unsplash

La barbe de trois jours

C’est pour qui

Ceux qui souhaitent camoufler des imperfections cutanées ou ajouter un petit edge à leur look.

Comment l’obtenir

Pour ce style un peu négligé, trouver la bonne longueur de pilosité est la clé. On suggère de laisser votre poil pousser pendant trois à quatre jours, puis d’entretenir la barbe avec une tondeuse électrique.

Le conseil des pros

Pour éviter les poils incarnés, exfoliez votre visage et votre cou deux fois par semaine.

Yevhenii Kukulka - stock.adobe.com

La moustache

C’est pour qui

Les nostalgiques et les originaux.

Comment l’obtenir

Il vaut mieux laisser pousser une barbe complète pour obtenir la longueur de moustache désirée, puis raser les poils superflus.

Le conseil des pros

Chaque matin, passez un peigne à larges dents dans votre moustache avant de la sculpter avec une touche de cire spécialisée.

Unsplash

La barbe courte

C’est pour qui

Ceux qui veulent donner un peu de tonus à leur visage. La barbe permet de sculpter vos traits naturels pour accentuer vos préférés... et cacher ceux que vous souhaitez dissimuler.

Comment l’obtenir

Faites pousser votre barbe jusqu’à la longueur désirée en la taillant régulièrement. Pour plus de précision dans la coupe, on opte pour une tondeuse polyvalente avec des choix d’embouts différents. Rasez ensuite de près les poils superflus qui dépassent sur votre cou, vos joues et autour de la bouche.

Le conseil des pros

Pendant la pousse, la barbe risque de vous piquer la peau du visage – et c’est tout à fait normal. Une bonne brosse à barbe devrait calmer les démangeaisons.

Ne vous inquiétez pas non plus si votre barbe comporte des trous. Au fil du temps, le poil remplira naturellement les endroits plus dégarnis.

Unsplash

La grosse barbe

C’est pour qui

Les gens patients et ceux qui n’ont pas peur de faire un fashion statement.

Comment l’obtenir

Pendant le processus de pousse, consultez régulièrement votre barbier. Une coupe hebdomadaire ou bimensuelle permet d’éviter l’accumulation de pointes fourchues, qui donnent à la barbe une allure désordonnée.

Le conseil des pros

Entretenir une longue barbe n’est pas une mince affaire.

D’abord, prenez le temps de bien savonner votre barbe avec un shampoing doux. Brossez ensuite les poils à sec dans le sens de la pousse. Terminez votre routine par une huile à barbe : frottez un peu de produit dans vos mains avant de l’appliquer de haut en bas en suivant la forme de votre visage.

Le rasage et l’entretien de la pilosité, ce n’est pas compliqué. Avec les bons outils, changez de look sans effort.