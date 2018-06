Parlons affaires...

Pourquoi racheter le contrat de Karl Alzner? Bon, je sais. Il n’a pas répondu aux attentes. Bien au contraire, il a été le reflet de ce que représentait l’ancienne garde rapprochée de Marc Bergevin.

Un groupe multipliant les erreurs au niveau de l’évaluation des actifs et surtout des joueurs des autres formations.

À la défense de Alzner, il mérite une autre chance. Puis, on verra. Après tout, il n’a pas été le seul à connaître des ennuis au cours d’une saison marquée par la médiocrité et l’indifférence. Pour l’instant, pourquoi s’embarquer dans un rachat de contrat alors que Bergevin et le Canadien auraient à composer avec une dette de huit saisons ?

Depuis minuit, hier soir, tout est ouvert.

Rachat de contrat.

Discussions intensives pour obtenir une aubaine ou encore un joueur convoité depuis quelque temps.

Préparation en vue du repêchage, donc, personne à l’exception des décideurs des Sabres de Buffalo, refusera une offre alléchante pour un choix de premier tour.

Des noms intéressants exposés dans la vitrine, ils sont nombreux. Mike Hoffman, déjà un joueur attrayant, l’est encore plus, et on espère à prix réduit après tout ce qui se passe à Ottawa. On croyait que c’était la confusion à Montréal, imaginez à Ottawa. C’est la désorganisation la plus complète.

Max Pacioretty, Phil Kessel, Jeff Skinner, pourquoi pas Erik Karlsson, Ryan O’Reilly, Dougie Hamilton, Noah Hanifin, Justin Faulk. Et on pourrait poursuivre ainsi pendant encore quelques instants.

Bon, allons-y rapidement avec un coup d’œil sur la formation du Canadien.

Max Pacioretty

Jonathan Drouin

Alex Galchenyuk

Brendan Gallagher

Paul Byron Phillip

Danault Artturi Lehkonen

Charles Hudon

Jacob De La Rose

Andrew Shaw

Nicolas Deslauriers

Nikita Scherbak

Karl Alzner

Shea Weber

Victor Mete

Jeff Petry

David Schlemko

Noah Juulsen

Jordie Benn

Mike Reilly

Carey Price

Antti Niemi

Deux joueurs

Bergevin, c’est clair, doit dénicher deux joueurs capables d’occuper un poste au sein du Top Six, de préférence un des deux patineurs devra confirmer qu’il peut remplir le rôle de joueur de centre numéro un.

Qu’a-t-il dans les coffres : tout près de 18 millions $ si le plafond salarial atteint 80 millions $.

Donc, il possède un budget lui permettant d’attaquer le marché des joueurs autonome sans restriction et on pense évidemment à John Tavares. Il peut aussi tendre une oreille attentive à toute proposition impliquant Pacioretty, qui n’est pas sans attirer l’attention des Panthers de la Floride par exemple. Le nom de Nick Bjugstad et le choix de premier tour des Panthers sont mentionnés.

Galchenyuk est toujours dans la vitrine et il le sera toujours à partir du moment où les décideurs de l’organisation ne croient pas qu’il puisse occuper le poste de centre, même s’il a déjà marqué 30 buts à cette position.

Si Bergevin joue bien ses cartes, le visage du Tricolore pourrait bien subir une importante transformation au cours des prochaines semaines.

Plusieurs formations sont en mode changement. Plusieurs directeurs généraux veulent liquider des contrats, d’autres sont en période de reconstruction.

Il y a également la compétition à l’intérieur des divisions. On dit souvent qu’on n’attache guère d’importance aux problèmes du voisin, mais, dans une ligue où la parité n’a jamais été aussi évidente, on doit prendre des décisions tout en regardant dans le jardin de ses principaux rivaux.

Dans la division Atlantique, l’an prochain, les Bruins seront au rendez-vous. Le Lightning également. Les Maple Leafs devraient obtenir plus de points au classement. Les Panthers devraient progresser. Les Sabres également. Les Sénateurs? Oups, on verra bien.

La division métropolitaine

Il y a aussi la division métropolitaine qui a vu cinq de ses huit formations participer aux séries éliminatoires, ce printemps.

À la lumière des résultats de la dernière saison, il est clair que Bergevin est un directeur général sollicité de toutes parts. Et, ça lui permet également d’avoir une idée de ce que le marché a à lui proposer.

Ces homologues savent très bien que le décideur du Canadien se retrouve dans une situation plutôt tendue. Il doit effectuer des changements, il doit dénicher un joueur de centre, il doit améliorer son équipe.

Il possède de quoi répliquer aux propositions qu’on lui a faites, qu’on lui fait et qu’on lui fera.

Il doit aussi trouver un défenseur pouvant appuyer le travail de Shea Weber. Pas étonnant qu’au cours des derniers jours, le nom de Jack Johnson, des Blue Jackets de Columbus, a alimenté les rumeurs.

Quand on regarde la formation du Canadien, il y a deux postes importants à combler.

Il y a aussi des joueurs qui pourraient changer d’adresse, ceux que l’on peut pointer du doigt pour la déconfiture de l’hiver dernier.

C’est le temps de parler affaires...

À vendre...

On peut facilement comprendre le mécontentement des partisans des Sénateurs. Dans les moments les plus sombres, on n’a jamais vécu une telle situation.

En l’espace d’un an, Daniel Alfredsson est parti. Marc Methot a été échangé. Kyle Turris également. Chris Neil, un leader, a été écarté. Erik Karlsson et son épouse sont au cœur d’une controverse avec Mike Hoffman et sa fiancée.

Eugene Melnyk menace de transférer la concession dans une autre ville... et les assistances s’amenuisent chaque saison. Pas étonnant qu’on souhaite que l’équipe passe entre les mains de plusieurs hommes d’affaires avec l’argent et la capacité pour donner à l’entreprise ce dont elle a besoin : de la crédibilité.

Il est évident que Mike Hoffman et Erik Karlsson ne pourront pas évoluer au sein de la même formation. Hoffman sera échangé... à moins que Karlsson refuse l’offre que lui proposera Eugene Melnyk. Dans les coulisses de la Ligue nationale, le consensus veut que Karlsson n’obtiendra pas l’argent qu’il convoite et qu’il terminera la dernière année de son entente... à moins que Pierre Dorion passe aux actes et échange son défenseur étoile.

Ce qui serait une sage décision dans les circonstances.