Québecor et Cogeco remettent 100 000 $ pour la «Bourse d’excellence Jean-Lapierre»

La Fondation Madeli-Aide pour l’éducation a tenu dans le port de Montréal son souper au homard annuel. Line Cormier, présidente de la Fondation, a procédé à l’annonce de la participation financière de 100 000 $ sur cinq ans de Québecor et Cogeco Média pour la « Bourse d’excellence Jean-Lapierre ».

L’aide financière de Québecor et Cogeco permettra d’assurer la pérennité de la « Bourse d’excellence Jean-Lapierre ». Line Cormier, présidente de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation, est en compagnie de Véronique Mercier, vice-présidente aux communications, Québecor Média et Groupe TVA, Lucie Cormier, la mère de Jean-Lapierre, et Michel Lorrain, vice-président exécutif chez Cogeco Média.

Marc Bruneau et Paul Larocque, les instigateurs de la soirée-bénéfice, entourent les membres de la famille de Jean Lapierre : son fils, Jean-Michel, sa sœur, Marie-Laure Lapierre, sa mère, Lucie Cormier, et sa fille, Marie-Anne.

Les Croisières CTMA étaient l’hôte du souper-bénéfice. Récipiendaire de la « Bourse d’excellence Jean-Lapierre », Claudia Delaney, responsable des communications et du marketing, est en compagnie du capitaine Bernard Lankford et d’Emmanuel Aucoin, le directeur général du Groupe CTMA.

Plusieurs anciens collègues de Jean Lapierre étaient présents. On aperçoit à l’avant-champ Jean Cournoyer, qui est entouré de Mutsumi Takahashi, CTV, ainsi que de Denis Lévesque, TVA, Mathieu Belhumeur, Félix Séguin et Caroline Saint-Hilaire.

Parmi les amis de Jean Lapierre, il y avait Bob Dufour, Gilles Duceppe, Pierre Duceppe, Richard Mimeau et Janine Lam.

La Bourse d’excellence Jean-Lapierre soutient la réussite et la persévérance scolaires. Sur la photo, on aperçoit les dirigeants de Cogeco Michel Lorrain, Christine Dicaire et René Guimond.

Le souper au homard à Montréal a amassé la somme de 250 000 $ au profit de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation. Le boursier Axel Bonato est entouré des coprésidents d’honneur Jean-Pierre Léger, de la Fondation Saint-Hubert et de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.