Raclette himalayenne

3. Chaque convive cuira lui-même ses aliments préférés sur le bloc de sel et pourra rehausser leur saveur avec des fines herbes ou des mélanges d’épices pauvres en sel. On peut chauffer le bloc de nouveau sur la grille du barbecue si la température de cuisson diminue pendant le repas. Une autre option consiste à déposer la plaque qui supporte le bloc de sel préchauffé sur un four à raclette branché et chaud pour qu’elle refroidisse moins rapidement.