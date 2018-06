Saint-Anne-de-Madawaska: une mère de famille meurt subitement dans son sommeil

Histoire tragique pour un homme de Saint-Anne-de-Madawaska, au Nouveau-Brunswick: Peter Caron doit élever seul sa fillette de 15 mois depuis que sa conjointe est décédée subitement le 6 mai dernier. Il l’a trouvée inerte à son retour du travail.

«Elle m’a donné des becs et elle m’a suivi jusqu’à la porte et elle m’a dit: "assure-toi de me texter quand tu arrives"», a raconté Peter Caron.

Ce sont les dernières paroles que sa femme Tiffany lui a dites alors qu’il quittait pour le travail.

Pendant son quart de nuit, il a essayé de la rejoindre à plusieurs reprises.

«J’ai essayé d’appeler à la maison, sur son cellulaire. Elle n’a pas répondu. Je me suis dit qu’elle avait laissé les téléphones en bas et qu'elle est montée avec le bébé», a-t-il relaté.

De retour du travail le lendemain matin, sa femme semblait dormir paisiblement.

Au réveil de leur fille, elle n’a eu aucune réaction.

«J’ai été ramassé le bébé et j’ai mis ma main sur ma femme et ma femme était partie, a relaté l’homme. Ça m’a fait de quoi, beaucoup, j’ai perdu my love for Life.»

Les causes du décès de la mère de famille restent inconnues.

Quelques semaines plus tôt, la mère de 37 ans s’était rendue à l’hôpital après avoir cessé de respirer dans son sommeil.

«Elle a passé des tests et elle est sortie de là, c’était tout normal. Un mois après elle est partie», a-t-il déploré.

Pour soutenir le père et l’enfant dans cette épreuve, d’anciens collègues ont mis sur pied une campagne de financement de type moitié-moitié.

«Quand c’est arrivé, ça nous a pognés au cœur toute notre gang parce que c’était un bon travaillant ici», a expliqué le propriétaire d’Oxygaz, Hermel Leclerc.

Les billets sont disponibles à l’entreprise jusqu’à samedi midi.

Une page GoFundMe a également été créée. Des boites pour recueillir des dons ont également été installées dans différents commerces de la région.

C'est une aide grandement appréciée, surtout que l’homme a cessé de travailler depuis les événements.

«Ma femme est partie et j’ai le bébé et c’est tout. Si je fais garder et que quelque chose arrive à la petite, ça va me faire plus mal», a-t-il dit.