Simon Kean et Adam Braidwood ont hâte de monter sur le ring

SHAWINIGAN | À l’image des autres activités de la semaine, Simon Kean et Adam Braidwood ont évité les débordements lors de leur pesée officielle tenue vendredi à la Place des Canotiers.

Kean a fait osciller la balance à 237,5 lb contre 245,9 lb pour Braidwood. C’est la première fois depuis le début de sa carrière professionnelle que le Trifluvien brise la barre des 240 lb lors d’une pesée.

Depuis le début de la semaine, on n’a pas arrêté de parler du sérieux de Kean pendant son dernier camp d’entraînement. Le chiffre affiché sur le pèse-personne en est une preuve supplémentaire.

Après leur pesée respective, Kean et Braidwood ont effectué un dernier face-à-face. Une fois de plus, il a été sans histoire. On a crû que le Britanno-Colombien tenterait de déstabiliser le Québécois, mais Kean a tourné les talons pour se diriger vers son entrevue à TVA Sports.

«Tout a été dit et je n’avais pas l’intention d’embarquer dans ses niaiseries, a souligné Simon Kean lors d’une mêlée de presse. Il se dégonfle à mesure que les heures passent.

«Pour le reste, j’ai hâte de monter sur le ring et de me battre avec lui. J’ai connu un bon camp et j’ai été très discipliné. Je vais être au maximum de mes capacités.»

Comme une rockstar

Au cours des dernières années, les amateurs québécois se sont attachés à quelques boxeurs étrangers. On parle encore des passages de Librado Andrade, Hassan N’Dam, James DeGale et Bernard Hopkins dans la Belle Province.

Peu importe le résultat de son combat contre Kean, on pourra ajouter le nom d’Adam Braidwood à cette courte liste. Il a réussi à gagner le coeur de plusieurs amateurs par son charisme durant les 12 derniers mois. On l’a vu signer bon nombre d’autographes et prendre plusieurs photos chaque fois qu’il a les pieds en sol québécois.

Hier, quelques minutes avant la pesée, il n’a pas refusé une demande et il l’a fait avec le sourire. On aurait dit qu’une rockstar était de passage à Shawinigan tellement il était populaire. S’il peut offrir une bonne prestation, on pourrait le revoir dans le futur.

Des frais dispendieux

On parle beaucoup du choc Kean-Braidwood proprement dit, mais on oublie qu’il y aura deux ceintures internationales à l’enjeu. Kean défendra son titre IBO intercontinental et il aura la chance de mettre la main sur celui du WBC francophone qui est vacant.

Les frais de sanction pour le duel sont très dispendieux. Eye of the Tiger Management dépensera une somme de 15 000 $ et une autre de 5000 $ à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.

«En gagnant cette ceinture WBC francophone, ça pourrait conduire Simon dans le top 15 de cette association, a souligné le président de EOTM, Antonin Décarie. Bien sûr, ça va dépendre de la performance offerte.

«On sait qu’on va devoir défendre son résultat pour qu’il puisse grimper au classement. Il y a beaucoup de politique et de jeux de coulisses qui sont rattachés à ce processus.»

Ces ceintures mineures peuvent paraître anodines à première vue. Toutefois, elles démontrent le sérieux d’un combat.

«C’est un argument de vente auprès des amateurs, a reconnu Décarie. En même temps, ça peut nous aider à attirer des adversaires de qualité. Dans le cas du combat Kean-Braidwood, on a décidé d’ajouter le titre WBC francophone après la signature des contrats. C’était la cerise sur le sundae.»à

Le gala commence à 19h30 et la finale est prévue pour 22h30.