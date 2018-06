Un fraudeur demande une peine d'emprisonnement plus longue au juge

Un entrepreneur fraudeur qui aimait bien se faire chouchouter dans les spas et centres de massage a écopé, vendredi, d’une peine d’incarcération de 34 mois à laquelle il restait, une fois la détention préventive soustraite, un peu moins de deux ans à purger.

Le juge Christian Boulet venait tout juste de prononcer la sentence de Daniel St-Yves lorsque ce dernier s’est manifesté en demandant à parler à son avocat.

Après une courte interruption, l’avocat de la défense, Me Benoit Labreque, a demandé au Tribunal la possibilité de rendre une peine un peu plus sévère, pour permettre à son client de «bénéficier de la détention fédérale» qui offre une palette de services et thérapie plus grande qu’au provincial.

La peine a donc été revue légèrement à la hausse pour l’homme qui a commis de nombreuses fraudes à l’égard de multiples commerces comme le Sibéria spa, l’Infinima spa, le Centre de Santé relaxe ou encore le Château Frontenac.

En plus de ces endroits, celui qui était propriétaire d’Excavation St-Yves a aussi réussi à frauder des entreprises comme Gazon Mainguy, Pneus central, Pelouse Richer Boulet, les Tuiles Martel, Pavé concept et location Lou-Til Plus.

«L’ampleur de la fraude est de 26 143$, sur une période de 4 mois. Une des 14 victimes, Pneus central, ne subit pas de perte, les pneus ayant été récupérés. La perte pour les 13 autres victimes est donc de 23 621$», a rappelé le juge Boulet.

Dans sa décision, le magistrat conclut que l’accusé avait «agi par appât du gain ou pour se payer du luxe».

« Les biens obtenus sont pour son bénéfice personnel. Son stratagème lui permet même de se procurer des biens sans les payer afin de les revendre ensuite à des clients de son entreprise. À d’autres moments, il s’offre des gâteries, des massages», a-t-il ajouté.

En plus d’imposer une peine de détention, le magistrat a émis une ordonnance de remboursement à l’égard des victimes qui pourront espérer revoir la couleur de leur argent d’ici le 31 décembre 2022, puisque l’accusé aura jusqu’à cette date pour amasser de l’argent et rembourser ses victimes.