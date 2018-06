Une coupe «Made in Quebec»

Et c’est Gabriel Verpaelst, un défenseur de Sherbrooke, qui procure la victoire et le championnat, avec 2 min 30 s à écouler au cadran sur une passe de Shawn St-Amant. En infériorité numérique, faut-il le préciser.

« C’est drôle de se retrouver tous ensemble et de gagner un championnat, souligne celui qui a marqué deux buts en séries ce printemps. On a tous joué l’un contre l’autre dans la LHJMQ plus jeune. C’est plaisant et spécial. Une chose est certaine, nous avons eu beaucoup de plaisir cette année. »