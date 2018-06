Une Ferrari de 250 000 $ en cadeau

Luc le millionnaire offrira une Ferrari à sa femme pour sa fête

Photo courtoisie, Ferrari

Le promoteur immobilier à succès Luc Poirier va offrir cette année une Ferrari Portofino à sa femme, Isabelle Gauvin, pour son anniversaire. « Ce sera la première Portofino au Québec », nous a-t-il confié. Le véhicule décapotable de quatre places, qui remplace la Ferrari California, se détaille pour la bagatelle de 250 000 $. Rencontré en marge du Grand Prix de Montréal lors d’un événement VIP pour les détenteurs de loges du Canadien de Montréal, Poirier se décrit comme un passionné de supercars. Il a dit avoir été pendant plusieurs années « le plus gros acheteur de Ferrari neuves au Québec ». Le millionnaire a aussi conduit à ses heures des Audi, Mercedes, BMW et Porsche (une Carrera GT 2006, une des voitures les plus difficiles à conduire selon lui). Son épouse, qui a quitté un emploi chez Bell, est maintenant à la maison à temps plein pour s’occuper­­­ des enfants du couple.