PARENT, Nicole



À St-Mathieu-de-Beloeil, le 11 juin 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée Madame Nicole Parent, conjointe de Monsieur Zoël Picard.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Jeanne (Guy), Lyne et Christian, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Gilbert (Suzie), ses soeurs Diane (Serge) et Maryse (Marc) ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 23 juin 2018 de 10h à 13h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 23 juin 2018 à 14h à l'église St-Émile, 3333, rue Sherbrooke Est, Montréal, Qc, H1W 1C5.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Maison Victor Gadbois serait apprécié en sa mémoire.