MERCIER, Réjeanne



Le 9 juin, à l'âge de 91 ans, est décédée Réjeanne Mercier, épouse de feu Raoul Déziel et conjointe d'André Martin.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères Richard (Louisette) et René (Monique), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 24 juin de 14h à 17h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire en la chapelle de la résidence funéraire, ce même jour, à 17h.Au lieu de fleurs, un don à la Maison Victor-Gadbois serait apprécié.