CAZA, Gilbert



À Charlemagne, le 12 juin, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Gilbert Caza.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jocelyne Campeau, ses enfants Stéphanie (Denis), Marjorie (Stéphane) et Olivier (Chantal), ses petits-enfants Pierre-Antoine, Raphaëlle (Yannick), Ariane, Étienne, Alexis, Billy, Samy, Anthony, Méliane, Maïka et Rose, son arrière-petit-fils Liam, sa belle-mère Marie Desjardins Campeau, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 juin de 9h30 à 11h en l'église Sts-Simon-et-Jude (85 Sacré-Coeur, Charlemagne). Les funérailles suivront à 11h.450-654-3342