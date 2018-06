CARRIÈRE, Jacques



Le 12 juin 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jacques Carrière, époux de Mme Pierrette Chaput.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Suzanne Rocray) et Denis (Lucie Paquette), ses quatre petits-enfants, ses trois arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC J3E 1W7Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 22 juin 2018 de 13h à 17h et de 19h à 21h.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville seraient appréciés.