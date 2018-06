MILOT, Nicole



C'est avec regret et beaucoup de chagrin que la famille de Nicole Milot annonce son décès survenu le 13 juin 2018 à l'âge de 64 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Daniel, ses enfants Chantal (Steven), Richard, Jonathan (Janie) et Julie (Louis-Pierre), ainsi que ses petits-enfants Nykola, Thomas, Sophie et Léa.La famille recevra les condoléances dans un bref délai, à la demande de Nicole, soit le vendredi 22 juin de 18h à 20h30 au complexe funéraireLa défunte ne voulait pas de fleurs. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital Santa Cabrini pour le 5e étage, soins palliatifs.