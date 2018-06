LAROCHE, Georges Edouard

" Tilou "



Le 4 juin 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Georges Ed. Laroche, époux de Mme Jacqueline Mondoux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Johanne) et Diane (Éric), ses petits-enfants Estelle (Thierry), Cédric (Stéphanie) et son arrière-petit-fils Henri. Il laisse également dans le deuil ses soeurs Thérèse et Georgette (feu Marcel), ses belles-soeurs Jeannine (feu Roger), Angéline (feu Léo), Monique (Roger), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC J3E 1W7Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 23 juin 2018 dès 10h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en l'église de Sainte-Julie.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.