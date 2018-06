VANIER JOLICOEUR, Henriette



À l'hôpital Ste-Agathe-des-Monts, le 9 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Henriette Jolicoeur.Elle laisse dans le deuil son époux M. Fernand Vanier, ses enfants Luc (Katharyne) et Pierre, son petit-fils Alexis, ses soeurs Aline et Carmen, son frère François, ainsi que neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 23 juin dès 10h en l'église de Ste-Agathe-des-Monts pour recevoir vos témoignages de sympathie, suivi des funérailles à 10h30.