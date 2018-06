SUPPLE, André



À Montréal, le mercredi 13 juin 2018 est décédée, à l'âge de 88 ans, André Supple, époux de feu Fleurette Supple.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Johanne), Richard, Linda (Robert), Jacques (Marie-Josée) et André (Marlène), ses petits-enfants Patrick, William, Jonathan, Caroline et Dave, ainsi que son beau-frère et sa belle-soeur, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 20 juin 2018 à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.