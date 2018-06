CYR, Bernadette



À Gatineau, le 26 mai 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Bernadette Cyr.Prédécédée par ses parents et sa soeur Norma Wills, elle laisse dans le deuil sa soeur Pierrette Cyr, ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 juin 2018 de 14h à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, angle Ste-Croix, Ville Saint-Laurent.Les funérailles auront lieu le vendredi 22 juin 2018 à 15h à la chapelle du complexe.