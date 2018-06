DÉSAUTELS, Thérèse



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Thérèse.Elle laisse dans le deuil son conjoint Antonio "Tony" Agresta, ses enfants Isabelle (Jeranio), Marie-Hélène (Philippe), Louise (Pierre-Luc) et Simon Lippé (Mariluce), ses petits-enfants Antoine, Samuel, Émilie, Vincent, Mathéo, Alex, Félix et Alice, ses soeurs et frères ainsi que de nombreux collègues, parents et amis.Des messes commémorativesseront célébrées:le mercredi 20 juin à 11h à lacocathédrale de la Nativité220 ch. Montréal, Cornwall, ONle jeudi 21 juin à 16h à laparoisse Saint-Gabriel55, rue Appleford, Gloucester, ONLa famille recevra les condoléances le vendredi 22 juin de 18h à 22h et le samedi 23 juin dès 10h à:933 BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC, J3L 5H5www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le samedi 23 juin à 14h en l'église St-Joseph de Chambly.Au lieu de fleurs, un don à la SLA ou au salon pour les Anges Gardiens de l'Hôpital d'Ottawa serait apprécié.