ARCHAMBAULT (née MARTIN)

Francine



À Laval, le 12 juin 2018, à l'âge de 71 ans, est décédée Francine Martin, épouse de feu Jacques Archambault et soeur de feu Gilles.Elle laisse dans le deuil ses enfants Philippe (Melanie) et Stéphanie (Mario), ses petits-enfants Kelly, Sienna, Eva, Savannah, Louis-David et Luca. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Denis, Lise, Gisèle et Pierre, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 22 juin 2018 de 14h à 17h et 19h à 21h, samedi dès 9h.Les funérailles auront lieu le samedi 23 juin 2018 à 11h en l'église St-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque E., Laval.Des dons à la Fondation du cancer du sein seraient appréciés.