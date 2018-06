Levesque (née Daigle)

Thérèse



Le 12 juin, paisiblement, à son domicile, entourée de ses proches, Thérèse Levesque est partie vers la Lumière à l'âge de 89 ans et 6 mois. Elle était native de Drummond, N.-B. Elle a vécu à Bathurst, N.-B. jusqu'en 1999, et elle a terminé sa vie à Saint-Jean-sur-Richelieu.Elle laisse dans le deuil son époux François B. Levesque, son cher "Frank", ainsi que ses deux filles bien-aimées: Jacinte (feu Gaston Naessens) et Louise (André Touchette). Elle laisse également dans le deuil ses deux frères: Benoit Daigle (Jeannine Poulin) et Ronald Daigle (Yolande Carrier) ainsi que sa soeur Aline (Paul Dubé).Elle a été précédée dans la mort par son père Joseph Daigle et sa mère Marie Thériault, ainsi que par ses deux soeurs: Léda (feu Gérard Dionne) et Anne (feu Fernand Desjardins) de même que par ses six frères: Pius, Lévite, Donat, Léo, Onil et Yvon.De la famille Daigle, trois belles-soeurs: Dorothée, Marianne et Lilianne lui survivent.Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Léo Levesque (Raquelle Dionne) ainsi que sa belle-soeur Rachel (Jean-Louis Thériault).De la famille Levesque, deux belles-soeurs: Thérèse Levesque et Jeannine Levesque Lagacey (et son époux Reno Lagacey) lui survivent.De plus, elle laisse dans le deuil plusieurs nièces et neveux autant de la famille Daigle que de la famille Levesque, ainsi que plusieurs cousins et cousines de la famille Daigle et Thériault.Elle laisse dans le deuil plusieurs bon(ne)s ami(e)s, autant au Québec qu'au Nouveau-Brunswick.La cérémonie aura lieu le jeudi 21 juin 2018 à 11h au:450-390-1111La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire le mercredi 20 juin 2018 de 18h à 21h. Le complexe ouvrira ses portes à compter de 10h, jeudi, journée de la cérémonie.www.complexehr.comUn merci spécial au Dre Anne-Marie Fournier, son médecin de famille, qui a été là pour elle depuis plus de 12 ans et pour l'aide si précieuse qui a permis une fin de vie à domicile comme elle le souhaitait.Un énorme merci à Mme Gabrielle Dupéré, infirmière auxiliaire d'exception (Sous l'aile d'un ange), qui a accompagné ma femme, notre mère, avec tendresse, dévouement et amour jusqu'à la toute fin.Des remerciements sincères vont à nos deux amies de toujours: Mme Liliane Gauthier et Mme Bach Cuc Ta qui ont été présentes de façon exceptionnelle dans les derniers jours de vie terrestre de Thérèse.