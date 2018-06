CARRIÈRE, Gaston



À Montréal, le 10 mai 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Gaston Carrière, époux de Mme Mireille Brodeur. Il était le fils de feu M. Marcel Carrière et de feu Mme Madeleine Gaumond.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Serge Carrière (Francine), sa tante Claire Hébert, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:MONTRÉAL, QC H1W 1P2le samedi 23 juin de 14h à 16h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire cette même journée à 16h30 en la chapelle du complexe.