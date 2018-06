MIGNACCA, Ida



À Laval, le 9 juin 2018, est décédée Ida Mignacca, épouse de feu Eric Cunningham.Elle laisse dans le deuil sa soeur Generosa et ses frères Lucien et Gerardo ainsi que de nombreux nièces et neveux.La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la:4601 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALjeudi le 21 juin 2018 de 11h30 à 12h30, suivra une cérémonie religieuse et la mise en niche.La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Cité-de-la-Santé ainsi que le personnel du Manoir St-Patrice pour leurs excellents soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don, en sa mémoire, à la cause de votre choix.