DIONNE, Lucile



À Drummondville, le 14 juin 2018, est décédée à l'âge de 92 ans, madame Lucile Dionne.Madame Dionne laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Yvon (feu Marie-Ange), Françoise (Ovila), Rémi (feu Jacqueline), feu Achille (feu Huguette), Jeannine (feu Raymond), feu soeur Andrée, Jean-Guy (feu Madeleine) et Louis (Lucie); des neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux autres parents et amis(es).La famille de Mme Dionne accueillera parents et amis(es) le jeudi 21 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h au salon funéraire245 RUE STE-THÉRÈSEST-GERMAIN-DE-GRANTHAMLes funérailles seront célébrées le vendredi 22 juin à 14h en l'église de St-Germain-de-Grantham et de là l'inhumation au cimetière paroissial. Le jour des funérailles, le salon sera ouvert de 11h à 13h30.Tél: 819-472-3730Ligne info-décès: 819-477-5924www.jndonais.ca