GUZZI, Ronald



À Laval, le 11 juin 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Ronald Guzzi, époux de Mme Gaétane Bergevin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-France Pelletier (Martin Beauregard), ses petits-fils William et Tom, ses frères Michel, Denis, Bernard et Alain, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, son grand ami M. Jacques Leblanc, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 22 juin 2018 de 13h à 16h30 à la:Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.