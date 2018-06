ST-AMOUR, Gaston



À Montréal, le 13 juin, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gaston St-Amour.Veuf de Raymonde Lussier, il laisse dans le deuil sa fille unique, Michèle (Sylvain Simard) son petit-fils Charles Préfontaine, son frère Claude (Pierette St-Amour), sa soeur Pierrette et sa soeur Lise et de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 19 juin de 18h30 à 20h30 au complexeLes funérailles seront célébrées en l'église Saint-Paul-de-la-Croix au 10215, Georges-Baril à Montréal, le mercredi 20 juin à 14h.L'inhumation aura lieu dans la première semaine de juillet au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.