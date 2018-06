LEAVY, Jean-Gilles



À Boucherville, le 14 juin 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jean-Gilles Leavy, conjoint de Lise Pepin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères Boby (Monique Savaria) et Harold (Denise Bissonnette), ses belles-soeurs, beau-frère, sa filleule Naïka Leavy, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mardi 19 juin de 12h à 15h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, aura lieu le même jour à 15h en la chapelle duet de là au Cimetière de Boucherville.La famille remercie le personnel du CHSLD Jeanne-Crevier pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jeanne-Crevier.