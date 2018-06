Alex Galchenyuk voulait une autre chance au centre

Alex Galchenyuk a appris qu’il était échangé aux Coyotes de l’Arizona dans une situation peu commode.

«C’était dans l’avion en direction de l’Italie. Lorsque me je me suis connecté sur mon compte Twitter, c’est là que j’ai pris connaissance de la nouvelle», a-t-il raconté samedi lors d’une téléconférence depuis l’Europe.

Celui qui endossait le numéro 27 avec le Canadien de Montréal dit ne pas avoir demandé une transaction. Mais il savait depuis longtemps qu’il n’était pas à l’abri d’un échange.

«J’entendais mon nom dans les rumeurs et je me disais que quelque chose pouvait arriver. Finalement, c’est ce qui s’est passé [vendredi].»

Objectif : centre

Agacé par les questions sur sa préférence entre la position de centre et l’aile, Galchenyuk a reconnu que c’est comme pivot qu’il veut s’établir dans la Ligue nationale de hockey, chance qu’il a eue à Montréal, mais qui lui a été retirée la saison dernière après l’insistance de l’entraîneur de Claude Julien et du directeur général Marc Bergevin.

«Au centre, c’est là où tu es le plus impliqué et que tu as plus de glace. Je veux travailler sur ça. Je serais content de bénéficier de cette période d’adaptation», a-t-il indiqué.

«Comme joueur, je sais ce que je peux faire et ce que je peux offrir.»

«Chucky» a d’ailleurs manifesté son souhait d’obtenir une nouvelle audition au centre à la fin de la plus récente campagne. Son vœu n’a pas été exaucé.

«Vers la fin de la saison, j’aurais aimé avoir la chance de rejouer au centre. J’ai eu une rencontre avec Claude à ce sujet, mais l’occasion ne s’est jamais présentée.»

«Nous avions tout de même une belle relation.»

Sans rancune

L’attaquant de 24 ans a maintenant la chance d’obtenir ce qu’il appelle «un nouveau départ».

Même s’il dit avoir adoré la métropole québécoise, il n’éprouve aucune amertume à l’égard du Canadien.

«Il y a beaucoup de discussions sur mes relations avec l’organisation ou mon utilisation et je ne vais pas commenter. Je ne garde que de bons souvenirs.»

«Je n’ai aucun regret à Montréal. J’ai eu de bons moments et les amitiés vont demeurer à jamais. C’est l’équipe qui m’a repêché, donc je n’ai que de bons commentaires.»