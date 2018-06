Ariane Hébert: élever un enfant autonome et heureux

Psychologue clinicienne et auteure de plusieurs best-sellers sur le TDA/H et l’anxiété, Ariane Hébert propose 10 principes de base pour élever un enfant autonome et heureux dans un titre très utile et bien conçu de la collection La boîte à outils : Être parent.

Quels sont les plus gros défis des parents d’aujourd’hui ? « On est bombardés d’informations, de ce qui devrait être la normalité et de ce qui ne l’est pas, et de comparaisons, à travers des réseaux sociaux et des moyens de communication qui sont beaucoup plus faciles. On se sent jugés dans ce qu’on fait ou ce qu’on dit parce que tout le monde a accès à cette information. C’est un défi monumental : le questionnement des parents est très poussé, maintenant. »