TARDIF, Gaston



Le 7 juin, à l'âge de 92 ans, est décédé Gaston Tardif, époux de feu Françoise Ash.Il laisse dans le deuil ses enfants Allen (Johanne), Gilles (Francine) et Léonard (Denise), ses petits-enfants Jean-François, Jason, Léonie et Philippe, sa compagne de vie Cécile, sa soeur Florence, ses belles-soeurs Annette, Lucienne et Lottie, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 30 juin 2018 de 13h à 16h30 au salon:425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QUÉBEC, J5R 2K8TEL: (450) 444-5656Un hommage aura lieu le samedi 30 juin 2018 dès 16h30 au salon.