COUTURE, Ovila



Au CHSLD Marcelle Ferron, le jeudi 7 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Ovila Couture, père de feu Michel.Outre son épouse Danielle, il laisse dans le deuil ses soeurs Marthe et Léona et ses frères Jean-Guy, Albini et Gilles. Il laisse également dans le deuil plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de service religieux.Un merci particulier aux préposé(e)s du CHSLD Marcelle Ferron, particulièrement à Karine, Sophie, Nicole et Myriam.530, 4e RUEST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2X 3M6450-346-6020www.claudelesieur.com