DESMARTEAUX, Jean



À Boucherville, le 10 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean Desmarteaux, époux de feu Mme Thérèse Labrecque.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Lise (Yves Brosseau), Michèle (Michel Blais) et Réjean (Catherine Vernaudon), ses petits-enfants Philippe, Jean Sébastien, Vincent, Félix et Laurence, son frère et ses soeurs, son beau-frère, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:549, SAMUEL-DE CHAMPLAINÀ l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941le vendredi 22 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h30, le samedi 23 juin de 10h à 11h.Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 23 juin à 11h en la chapelle duet de là au cimetière de Boucherville.La famille remercie le Dr Isabelle Guimond, les infirmières Doris et Lucie de l'Hôpital Pierre-Boucher.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.