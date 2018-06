Dans les années 1970, ça jappait dans les deux langues et pas à peu près. Le fédéral venait de décider de nous convertir au système métrique pour nous installer dans les normes internationales. Plus de 40 ans et quelques centaines de millions plus tard, nous sommes encore tout mélangés, et les Américains qui devaient aussi emboîter le pas ne l’ont jamais fait.

Vous allez à Québec en kilomètres, mais vous jouez au golf en verges. Vous savez qu’à 22 °C, on est bien en bermudas, mais que le jambon au four cuira à 400 °F. On nous avait juré que l’on finirait par penser en kilos, mais le beurre est toujours resté à la livre. Si un beau gros bébé vient de naître dans votre famille, spontanément, on vous dira son poids en livres et quelques onces.

Nous sommes obligés d’aller vérifier sur notre permis de conduire pour nous rappeler nos taille et poids en métrique. Ça ne rentre pas dans la caboche. Pourquoi ?

ON EST CUIT

Qu’on le veuille ou non, nous sommes américanisés. La feuille de papier restera toujours 8 1/2 par 11 pouces et non 21 par 29,7 centimètres. La feuille de contreplaqué restera 4 pieds par 8. Le Canadien sera toujours à la recherche d’un centre de 6 pieds et 4 et Marc Bergevin devra aller sur internet si on lui dit que le colosse fait 1 mètre 93. Il y retournera si on lui précise que le taupin pèse 104,3 kilos afin de s’assurer qu’il pèse bien 230 livres.

MACÉDOINE

Ne dites pas de bêtises. Faites-les.

Les gangs de rue ont maintenant leur propre loterie. Ils font tirer un gars tous les mois.

Tellement snob, le matin, y passe devant le miroir et y se regarde même pas.

Le club échangiste offre maintenant un service de raccompagnement. Et ils repartent le lendemain.

Sur ma demande d’emploi, c’était écrit : « En cas d’urgence qui devons-nous appeler ? » J’ai répondu : « Le médecin... »

Nouveau show de télé pour le ministre Gaétan Barrette : Les recettes grassettes.

Ne regrettez pas de vieillir. C’est un privilège refusé à plusieurs.

(Charles Bukowski) Le problème avec le monde, c’est que les gens intelligents sont pleins de doute alors que les imbéciles sont pleins de certitudes.

À MARDI

C’est au tour des dorés de vous rappeler que nous sommes en rappel.