DURIVAGE, Alain



Au CHUM de Montréal, le 13 juin 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Alain Durivage, homme d'affaires natif de St-Édouard-de-Napierville, époux de Monique Faucher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Yves (Catherine Gosselin) et Serge, ses petits-enfants Charles-Édouard et Élizabeth, ses soeurs Pauline (Bernard Larouche) et Murielle (Colin Longpré), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 21 juin de 19h à 22h et le vendredi 22 juin de 11h à 14h30 au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Les funérailles en présence des cendres, auront lieu le vendredi 22 juin à 15h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, BouchervilleLa famille remercie Dre Catherine Vincent et l'équipe du CHUM pour tous les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.