PATRY, Jean



À St-Sauveur, le 11 juin 2018 nous a quittés Jean Patry à l'âge de 85 ans, époux de feu Monique Lavallée.Originaire de Berthierville, il a vécu et a travaillé à St-Jérôme pendant plus de 55 ans et était retraité de la Métropolitaine, compagnie d'assurances vies.Il laisse dans le deuil sa fille Louise (Gilles Telmosse), son fils André (Dr Rudy Brenner), son frère Daniel Patry, sa belle-soeur Lucette Mousseau (feu Jacques Lavallée), sa précieuse amie Madone Aubin, ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis.Une célébration aura lieu le samedi 23 juin à 11 heures en l'église de St-Sauveur où la famille y recevra vos condoléances à compter de 10 heures.M. Jean Patry a été confié à laST-SAUVEUR450.438.1234Ses enfants remercient sincèrement tout le personnel des Résidences Desjardins de St-Sauveur pour la qualité, la chaleur et l'accompagnement reçus au cours des deux dernières années de sa vie.À la mémoire de Jean, compensez l'envoi de fleurs par un geste positif que vous poserez envers quelqu'un qui en aurait besoin ou par un don à un organisme de votre choix.